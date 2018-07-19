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Bodrum'da korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 22:37 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda çıkan yangında 12 hektarlık alan zarar gördü.

Bodrum'da korkutan yangın

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda çıkan yangında 12 hektarlık alan zarar gördü. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü.
Yangın, saat 18.00 sıralarında Gündoğan Mahallesi'nde çıktı. Alevler Yalıkavak Mahallesi Küdür Yarımadası'ndaki makilik alanlara da sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 17 arazöz, 2 dozer, 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopter sevk edildi. Ayrıca 40 orman işçisinin de müdahale ettiği alevler yaklaşık iki saatlik çalışmayla söndürülürken, 12 hektarlık makilik alan da zarar gördü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

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