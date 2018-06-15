Bodrum'da motoryat yanarak battı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM açıklarında 14 metrelik lüks motoryat, motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası battı, kaptan denize atlayarak kurtuldu.

Gündoğan Limanı'ndan bu sabah Didim'e doğru yola çıkan 14 metre uzunluğundaki 'Mystry' isimli motoryatın motor bölümünde, limandan çıktıktan 2 mil sonra, yangın çıktı. Yat kaptanı T.K. (38), alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiyse de sonuç alamadı. Alevler hızla büyürken, kaptan T.K. denize atlayıp kurtuldu. İhbarla bölgeye gelen sahil güvenlik ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı. Çevreden geçen tur tekneleri motoryata yaklaştırılmadı. Yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Ancak yanan yat, bir süre sonra su alarak battı.

Yüzerek karaya çıkan kaptan T.K.'nin ifadesine başvuruldu. Sahil güvenlik ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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