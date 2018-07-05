Bodrum'da otluk ve makilik alanda korkutan yangın (2)

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, Bodrum'da otluk ve makilik alanda başladıktan sonra ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alındığını, ilk belirlemelere göre 2 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi. Çelik, "Ortakent mevkisinde saat 14.40 sıralarında başlayan yangına 14.50'de ilk müdahale yapıldı. 4 ilk müdahale aracı, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı, 6 helikopter, 4 uçak, 10 teknik personel, 6 memur, 70 söndürme işçisi söndürme çalışmalarda yer aldı. Yangınının çıkış sebebi teşkilatımız ve diğer kolluk kuvvetlerince araştırılıyor. Yangın saat 16.30'da kontrol altına alınmış olup, soğutma işlemleri devam etmektedir. Meydana gelen yangında toplam 2 hektar makilik ve ormanlık alan zarar gördü" dedi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)

