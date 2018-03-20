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Bodrum'da, PKK adına faaliyet iddiasına tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 23:27 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bölücü terör örgütü PKK adına faaliyete bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan A.K.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bodrum'da, PKK adına faaliyet iddiasına tutuklama

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bölücü terör örgütü PKK adına faaliyete bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan A.K.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Çırkan Mahallesi'nde yaşayan ve bankacılık yapıp emekli olduktan sonra müteahhitlik yaptığı öğrenilen A.K.Y., bölücü terör örgütü PKK faaliyetlerde bulunduğu şüphesiyle, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.K.Y.'nin evinde de polis ekipleri tarafından arama yapıldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen A.K.Y., tutuklandı.

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Bodrum'da, PKK adına faaliyet iddiasına tutuklama

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