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Bodrum'da silahlı saldırı: 1'i şarkıcı 2 ölü, 4 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 18:10 | Son Güncelleme

ÖLEN KİŞİNİN ÜZERİNDEN ÇIKAN KARDEŞİNİN KİMLİĞİYMİŞ Bodrum'da bir eğlence mekanındaki silahlı saldırıda ölen ve üzerinden Mehmet Ali Sürensoy adına nüfus cüzdanı çıkan kişinin, aslında kardeşi Ali Ekber Sürensoy olduğu anlaşıldı.

ÖLEN KİŞİNİN ÜZERİNDEN ÇIKAN KARDEŞİNİN KİMLİĞİYMİŞ
Bodrum'da bir eğlence mekanındaki silahlı saldırıda ölen ve üzerinden Mehmet Ali Sürensoy adına nüfus cüzdanı çıkan kişinin, aslında kardeşi Ali Ekber Sürensoy olduğu anlaşıldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ölen kişinin Mehmet Ali Sürensoy’un kardeşi Ali Ekber Sürensoy olduğu belirlendi. Ölen Ali Ekber Sürensoy'un, Askeri Ceza Kanunu'na muhalefetten arandığı için ağabeyinin nüfus cüzdanını kullandığı ve vurulduktan sonra da üzerinden bu kimliğin çıktığı anlaşıldı. Muğla Adli Tıp Kurumu’na gelen Mehmet Ali Sürensoy'un da kardeşinin cesedini teşhis ettiği bilirtildi.

BODRUM (Muğla), (DHA)

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