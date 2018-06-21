Bodrum'da silahlı saldırı: 1'i şarkıcı 2 ölü, 4 yaralı (3)

YAKALANAN 4 KİŞİ BODRUM'A GETİRİLDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir eğlence mekanında düzenlenen, 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili Manisa'da yakalanan S.Ç., K.Ç., H.A. ve T.O. adlı 4 kişi kente getirildi. Şüphelilerin güvenlik kameralarının incelenmesi sonrası belirlenerek yakalandığı kaydedildi. Şüphelilerin olayla ilgililerinin bulunmadığını, sadece eğlenmek için mekana gittiklerini söyledikleri öğrenildi.

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)

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