Bodrum'da silahlı saldırı: 1'i şarkıcı 2 ölü, 4 yaralı (3)

YAKALANAN 4 KİŞİ BODRUM'A GETİRİLDİ
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir eğlence mekanında düzenlenen, 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili Manisa'da yakalanan S.Ç., K.Ç., H.A. ve T.O. adlı 4 kişi kente getirildi. Şüphelilerin güvenlik kameralarının incelenmesi sonrası belirlenerek yakalandığı kaydedildi. Şüphelilerin olayla ilgililerinin bulunmadığını, sadece eğlenmek için mekana gittiklerini söyledikleri öğrenildi.
Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)
FOTOĞRAFLI
Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indi
Türkiye ilk F-35'ini teslim aldı
Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu
PKK'nın sözde yöneticileri Murat Karayılan ve Cemil Bayık yakalandı mı?
MSÜ tercih sonuçları açıklandı! 2018 MSÜ tercih sonucu öğrenme
Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?
Fetiş seks partisi değil, haftasonu eğlencesi
Kulağına su döküp beklediler! Olanları şaşkınlıkla izlediler
Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü
Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...
Kira ödememek için otobüsü ev yaptı
Erdoğan canlı yayında açıkladı: 20 bin daha alacağız
Okuyucu Yorumları 0 yorum