Bodrum'da tatil köyüne sahte içki operasyonu: 3 gözaltı (2)

SERBEST BIRAKILDILAR

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, polisin bir tatil köyüne düzenlediği operasyonda, ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alınan aralarında tesisin genel müdürü ve servis müdürünün de bulunduğu 3 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bu arada tesiste ele geçirilen içkiler incelenmek üzere Bodrum İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne gönderildi.

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

