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Bodrum'da tatil köyüne sahte içki operasyonu: 3 gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 19:25 | Son Güncelleme

SERBEST BIRAKILDILAR Muğla'nın Bodrum ilçesinde, polisin bir tatil köyüne düzenlediği operasyonda, ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alınan aralarında tesisin genel müdürü ve servis müdürünün de bulunduğu 3 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILDILAR
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, polisin bir tatil köyüne düzenlediği operasyonda, ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alınan aralarında tesisin genel müdürü ve servis müdürünün de bulunduğu 3 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Bu arada tesiste ele geçirilen içkiler incelenmek üzere Bodrum İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne gönderildi.

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

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