Bodrum'da tornavidalı gaspçılar tutuklandı

Yaşar ANTER/ BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, 3 İngiliz kadın turistin önünü, ellerinde tornavida ile kesip, çantaları ile cep telefonlarını gasp eden 2 kişi, olaydan 3 saat sonra polis tarafından yakalandı. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bodrum'a geçen 5 Mayıs'ta İngiltere'den tatile gelen 3 kadın turist, Gümbet Mahallesi'ndeki bir otele yerleşti. 3 İngiliz kadın, dün akşam otelden ayrılarak bir ara eğlenmeye gitti. Saat 23.30 sıralarında, otellerine dönmek üzere yürüyemeye başlayan 3 kadın turistin önü, İsmet İnönü Caddesi'ne geldiklerinde, ellerinde tornavida bulunan 2 kişi tarafından kesildi. 2 kişi, kadınların çantaları ve cep telefonları gasp edip, kaçtı.
Olayın şokunu bir süre üzerlerinden atamayan 3 kadın, soluğu Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alıp, şikayetçi oldu.
Polis, turistlerin şikayeti üzerine bölgedeki 200 güvenlik kamerası kaydını incelemeye aldı. İngiliz turistlerin gasp edilme anının güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerden şüphelilerin A.K. (34) ve N.E.E. (32) olduğunu belirledi. 2 şüpheli, olaydan 3 saat sonra evlerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin gasp ettiği çanta ve cep telefonları da evlerinde ele geçirilip, tutanakla sahiplerine teslim edildi.
2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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