Bodrum'da ünlü işletmeci 5 gündür kayıp

Bitez Mahallesi’ndeki Gumsal Beach Club’ın işletmeciliğini yapan, ayrıca pastane zincirinin sahibi olan 45 yaşındaki Özdemir, 6 Ocak'ta ortadan kayboldu. Evli ve 1 çocuk babası Özdemir’den geçen Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren haberalamayan yakınları polis ve jandarmaya müracaat ederek yardım istedi. Polis olay yeri inceleme ekipleri Özdemir’in otomobilini Konacık Mahallesi’nde park edilmiş ve kilitli halde buldu.

Özdemir’in cep telefonunun son sinyallerinin Yalıkavak ile Gümüşlük arasındaki bir yerden geldiğinin tespit edilmesinin ardından polis o bölgedeki aramalarını yoğunlaştırdı. Polis ve jandarma konuyla ilgili 20’ye yakın kişinin ifadesine başvurdu.

EMNİYET'İN TALEBİ ÜZERİNE AKUT DA DEVREDE

Özdemir'i arama çalışmalarında bugüne kadar sonuç alınamadı. Kayıp işletmecinin bulunması için Arama Kurtarma Derneği (AKUT) üyeleri de devreye girdi. AKUT ekibi Özdemir'in aracının görüldüğü bölgeye gelerek arama çalışması başlattı.

AKUT Bodrum lideri Saadettin Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada Bodrum Emniyet Müdürlüğü'nün talebi üzerine 12 kişilik gönüllüyle arama çalışmasını yürüttüklerini söyledi.