HABER

Bodrum'da ünlü işletmeci 5 gündür kayıp

YAŞAM HABERLERİ | 11.01.2018 13:22 | Son Güncelleme 20 dakika önce

Bodrum'da ünlü Gumsal Beach Club’ın işletmecisi Ali Özdemir, 6 Ocak'tan beri kayıp... Özdemir'i arama çalışmalarında bugüne kadar sonuç alınamadı. Kayıp işletmecinin bulunması için Arama Kurtarma Derneği (AKUT) üyeleri de devreye girdi.

Bitez Mahallesi’ndeki Gumsal Beach Club’ın işletmeciliğini yapan, ayrıca pastane zincirinin sahibi olan 45 yaşındaki Özdemir, 6 Ocak'ta ortadan kayboldu. Evli ve 1 çocuk babası Özdemir’den geçen Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren haberalamayan yakınları polis ve jandarmaya müracaat ederek yardım istedi. Polis olay yeri inceleme ekipleri Özdemir’in otomobilini Konacık Mahallesi’nde park edilmiş ve kilitli halde buldu.

Özdemir’in cep telefonunun son sinyallerinin Yalıkavak ile Gümüşlük arasındaki bir yerden geldiğinin tespit edilmesinin ardından polis o bölgedeki aramalarını yoğunlaştırdı. Polis ve jandarma konuyla ilgili 20’ye yakın kişinin ifadesine başvurdu.

EMNİYET'İN TALEBİ ÜZERİNE AKUT DA DEVREDE

Özdemir'i arama çalışmalarında bugüne kadar sonuç alınamadı. Kayıp işletmecinin bulunması için Arama Kurtarma Derneği (AKUT) üyeleri de devreye girdi. AKUT ekibi Özdemir'in aracının görüldüğü bölgeye gelerek arama çalışması başlattı.

AKUT Bodrum lideri Saadettin Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada Bodrum Emniyet Müdürlüğü'nün talebi üzerine 12 kişilik gönüllüyle arama çalışmasını yürüttüklerini söyledi.

Çalışmaların işlermeci Özdemir'in aracının bulunduğu bölgede sürdüğünü belirten Uslu, "Araziye gittiğiyle ilgili herhangi bir bilgi yok ancak aracı burada görülmüş. Kafamızdaki soru işaretlerini kaldırmak adına arama çalışmasını buradan başlattık" dedi.

Ünlü işletmeciden 4 gündür haber alınamıyor
100 kişilik ekip Fatmagül'ü buldu
Uludağ'da kaybolan dağcılara ulaşıldı

Kuşadası ekiplerinden de köpekli arama desteği istediklerini belirten Uslu, hava şartlarının uygun olduğu anda drone destekli arazi taraması yapılacağını da kaydetti.

AA

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum Ali Özdemir Gumsal Beach Club

En Çok Okunan Haberler

Nilgün Belgün: 'Evet ilişkiye girmeden önce...'

Nilgün Belgün: 'Evet ilişkiye girmeden önce...'

İstanbul-İzmir arasının 3,5 saate inmesine az kaldı

İstanbul-İzmir arasının 3,5 saate inmesine az kaldı

Rektöre Twitter'dan bu mesajı atınca...

Rektöre Twitter'dan bu mesajı atınca...

MHP'li ismin görüntüsü ortaya çıktı: Erdoğan vatana ihanetten yargılanacak!

MHP'li ismin görüntüsü ortaya çıktı: Erdoğan vatana ihanetten yargılanacak!

Ankara siyasetinde 2019 hesapları

Ankara siyasetinde 2019 hesapları

35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

İlginizi Çekebilir

Kafede büyük rezalet! Tuvalete kamera yerleştirip...

Kafede büyük rezalet! Tuvalete kamera yerleştirip...

Küçük çocuktan annesinin yatağına şoke eden not

Küçük çocuktan annesinin yatağına şoke eden not

Temizlik işi için çağırdı tecavüz etti

Temizlik işi için çağırdı tecavüz etti

Cami tuvaletinde uyuşturucu ticareti! Bonzai satarken suçüstü yakalandı

Cami tuvaletinde uyuşturucu ticareti! Bonzai satarken suçüstü yakalandı

Önce tecavüz ardından tehdit! İstanbul'da skandallar zinciri

Önce tecavüz ardından tehdit! İstanbul'da skandallar zinciri

Diğer Haberler
İBB açıkladı! İşte İstanbul'daki kadın ve erkek nüfusu

İBB açıkladı! İşte İstanbul'daki kadın ve erkek nüfusu

Ortalığı ayağa kaldırmıştı! Atatürk Havalimanı'nda yeni dönem

Ortalığı ayağa kaldırmıştı! Atatürk Havalimanı'nda yeni dönem

Bu görüntü Türkiye'den... Film değil gerçek

Bu görüntü Türkiye'den... Film değil gerçek

Karakoldan böyle kaçtı

Karakoldan böyle kaçtı

Lüks hayatlarını böyle paylaştılar! Kebapçıda yakalandılar

Lüks hayatlarını böyle paylaştılar! Kebapçıda yakalandılar

'3 yaşındaki kızımı öldürmesinden korkuyorum'

'3 yaşındaki kızımı öldürmesinden korkuyorum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.