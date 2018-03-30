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Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 22:47 | Son Güncelleme

2 KİŞİ TUTUKLANDI Bodrum'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13  şüpheliden M.S.

2 KİŞİ TUTUKLANDI
Bodrum'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden M.S. ve A.A. tutuklanırken, 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cavit AKGÜN/BODRUM (Muğla), (DHA)

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