HABER

Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 13:50 | Son Güncelleme

BODRUM'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Cavit AKGÜN/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, uyuşturucu ile 3 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.
Muğla Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Bodrum Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen ve aylardır takip edilen 13 şüphelinin adreslerine, geçen salı günü operasyon düzenledi. Operasyon 90 kişilik personelle yapılırken, narkotik köpekleri de kullanıldı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 2 kilo 658 gram kubar esrar, 20 gram toz esrar, 160 gram hint keneviri tohumu, 32 gram metamfetamin, 36 uyuşturucu hap, ruhsatsız 3 tabanca, ruhsatsız 2 pompalı tüfek ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Operasyon kapsamında, 38 kişi hakkında da 'uyuşturucu kullanmak' suçundan yasal işlem yapıldığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kuryenin dövdüğü genç o anları anlattıKuryenin dövdüğü genç o anları anlattı
Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildiTelevizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi
Diyarbakır'da roketatar ve silahlarla saldırmışlardıDiyarbakır'da roketatar ve silahlarla saldırmışlardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!

Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!

16 kişilik araca 53 kişiyi doldurdular! Katliam gibi kaza!

16 kişilik araca 53 kişiyi doldurdular! Katliam gibi kaza!

Antalya'da alkol alıp dilenen yaşlı kadın ortalığı karıştırdı!

Antalya'da alkol alıp dilenen yaşlı kadın ortalığı karıştırdı!

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

3 milyon TL'lik akıl almaz vurgun! Dilenciye takım elbise giydirip...

3 milyon TL'lik akıl almaz vurgun! Dilenciye takım elbise giydirip...

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.