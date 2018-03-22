Bodrum'da uyuşturucu satışına 2 gözaltı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, ilçede uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi. Yapılan operasyonla E.Ş. ve A.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin üstünde ve kaldıkları otelde yapılan aramada ise 98 gram esrar, 1 hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para transferlerini gösteren banka dekontları ele geçirildi. E.Ş. ve A.D. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.
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