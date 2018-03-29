Bodrum'da uyuşturucu şüphelileri adliyede

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 8 kişi, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Bodrum'da uyuşturucu sattığı belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, Aydın ve İzmir illerinden getirdikleri uyuşturucuyu Bodrum'da piyasaya sürdüklerinin tespit edildiği belirtildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerine geçen pazartesi günü yapılan baskında 8 kişi gözaltına alınırken, 1 ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Zanlılar bu sabah, adliyeye sevk edildi. Diğer 2 şüpheliden 1'nin yakalanması için çalışmalar devam ederken, 1 kişinin de askerde olduğu öğrenildi.
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