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Bodrum'da yangın (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2018 17:07 | Son Güncelleme

BODRUM'un Ortakent Mahallesi'ndeki Kargı Koyu mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'un Ortakent Mahallesi'ndeki Kargı Koyu mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılırken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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