Bodrum'da yangın (2)

BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'un Ortakent Mahallesi'ndeki Kargı Koyu mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılırken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



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