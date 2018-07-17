Bodrum'da yangın: 3 hektar makilik ve tarım arazisi zarar gördü

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesine bağlı Konacık Mahallesi'nde, otluk alanda çıkan, makilik ve tarım arazilerine sıçradı. Yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 3 hektar makilik ve tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.
Konacık Mahallesi'nde sitelere yakın alandaki otluk bölgede, dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, çevredeki makilik alan ile tarım arazilerine de sıçradı. Yangın bölgesindeki site sakini ve çalışanları, bahçe hortumları ve kovalarla yangına müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve orman ekipleri de çalışma başlattı. AKUT ekipleri de bölgede çalıştı. 1 saatte kontrol altına alınarak söndürülen yangında 2 hektar makilik, 1 hektar ise tarım arazisi zarar gördü.
Yol kenarına atılan sigara izmaritinden başladığı sanılan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı'dan gündem yaratacak 'bedelli' tweet'leri
Bedelli askerlik 2018 yaş ve ücret belli oldu mu? Bedelli askerlikle ilgili son dakika açıklaması
AK Parti Başkanlık Divanı'ndaki isimler belli oldu! Kritik koltuklara eski Bakanlar...
Koray Aydın: Muharrem İnce'nin sözleri İYİ Parti'ye oy kaybettirdi
Adnan Oktar örgütünde kediciklerin görevi şaşırttı
Adnan Oktar'ın villasından çıkanlar şoke etti!
Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze saldırısı
Hawaii'de yanardağdan çıkan lavlar tur teknesine sıçradı! Yaralılar var
Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı
Otobüs şoförüne döner bıçaklı saldırı
En çok arıza yapan akıllı telefonlar belli oldu! Liste oldukça şaşırtıcı…
Apple’dan sonra Samsung da zam yaptı! İşte yeni fiyatlar…
'İnsan ömrü 175 yıla uzayabilir' Osmaniyeli bilim insanından flaş iddia
Okuyucu Yorumları 0 yorum