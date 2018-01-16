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Bodrum'daki iş adamı aşk cinayeti kurbanı (2)

YAŞAM HABERLERİ | 16.01.2018 16:42 | Son Güncelleme 3 saat önce

BODRUM'DAN UĞURLANDIBodrum'da, eski ortağı Mustafa Ö. tarafından tabancayla ensesinden tek kurşunla vurularak, öldürülen iş adamı Ali Özdemir (46), son yolculuğuna uğurlandı. Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası Özdemir'in cenazesi, Bitez Mahallesi'ndeki Bitez Adliye Camii'ne getirildi. Öğle namazından sonra düzenlenen cenaze törenine Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, MHP İlçe eski Başkanı Asım Başaran, Özdemir'in 2 kardeşi, babası İsmail Özdemir, annesi Zemine Özdemir, eski eşi Zehra Ballıkaya, arkadaşı Atilla Serttaş, akrabaları ve iş adamlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 1400 kişi katıldı. Anne Zemine ve baba İsmail Özdemir ile 2 kardeş, Özdemir'in tabutuna sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü. Eski eş Zehra Ballıkaya'nın da gözyaşlarını tutamadığı ve ayakta arkadaşlarının desteğiyle durabildiği görüldü.Törenin ardından Ali Özdemir'in cenazesi, toprağa verilmek üzere kara yoluyla İzmir'in Kemalpaşa ilçesine götürüldü.Yaşar ANTER- Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)

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