Bodrumlu işadamı, eski ortağı tarafından öldürülmüş (2)

KENDİSİ TESLİM OLMUŞ

Bodrum'da, Gumsal Beach Club'ın işletmecisi Ali Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili, savcılık tarafından açıklama yapıldı. Katil zanlısı, kafeterya işletmecisi Mustafa Ö.'nün bu sabah Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek, eski ortağı Özdemir'i öldürdüğünü itiraf ettiği ortaya çıktı. Zanlının itirafından sonra olay yerine giderek, cesedi sakladığı yeri gösterdiği öğrenildi. Mustafa Ö.'nün cinayette kullanılan tabancayı ise Bitez Mahallesi'nde denize attığını söylediği, silahın bulunması için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü su altı dalış ekibinin arama çalışması başlattığı belirtildi.

KAYINPEDERİ VE EŞİ DE GÖZALTINDA

Mustafa Ö.'nün, olaydan sonra kendisine yardımcı olduğunu iddia ettiği kayınpederi Avni S. ile eşi Tuğba Ö.'nin de Köyceğiz'de gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca olayla ilgili 4 kişinin de ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

AYNI EVDE YAŞIYORLARMIŞ

Katil zanlısı Mustafa Ö.'nün ifadesinde, eski ortağı Ali Özdemir ile birlikte aynı evde yaşadıklarını, eşiyle ilişkisi olabileceğini asla aklından geçirmediğini belirterek, iki hafta önce eşi ile ile eski ortağını aynı yatakta görünce beyninden vurulmuşa döndüğünü, ancak gördüğünü onlara söylemediğini ve gururuna yediremediği için de cinayeti işlediğini anlattığı öğrenildi. Şüpheli, olaydan bir gün önce akşam evde doğum günü partisi yaptıklarını, ardından cumartesi günü sabahı Özdemir'i yürüyüş yapmak için ormana götürdükten sonra öldürdüğünü söyledi. Mustafa Ö., ifadasinde şöyle dedi: