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Bodrumlu işadamı, eski ortağı tarafından öldürülmüş (2)

YAŞAM HABERLERİ | 15.01.2018 19:03 | Son Güncelleme 19 dakika önce

KENDİSİ TESLİM OLMUŞ

Bodrum'da, Gumsal Beach Club'ın işletmecisi Ali Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili, savcılık tarafından açıklama yapıldı. Katil zanlısı, kafeterya işletmecisi Mustafa Ö.'nün bu sabah Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek, eski ortağı Özdemir'i öldürdüğünü itiraf ettiği ortaya çıktı. Zanlının itirafından sonra olay yerine giderek, cesedi sakladığı yeri gösterdiği öğrenildi. Mustafa Ö.'nün cinayette kullanılan tabancayı ise Bitez Mahallesi'nde denize attığını söylediği, silahın bulunması için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü su altı dalış ekibinin arama çalışması başlattığı belirtildi.

KAYINPEDERİ VE EŞİ DE GÖZALTINDA

Mustafa Ö.'nün, olaydan sonra kendisine yardımcı olduğunu iddia ettiği kayınpederi Avni S. ile eşi Tuğba Ö.'nin de Köyceğiz'de gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca olayla ilgili 4 kişinin de ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

AYNI EVDE YAŞIYORLARMIŞ

Katil zanlısı Mustafa Ö.'nün ifadesinde, eski ortağı Ali Özdemir ile birlikte aynı evde yaşadıklarını, eşiyle ilişkisi olabileceğini asla aklından geçirmediğini belirterek, iki hafta önce eşi ile ile eski ortağını aynı yatakta görünce beyninden vurulmuşa döndüğünü, ancak gördüğünü onlara söylemediğini ve gururuna yediremediği için de cinayeti işlediğini anlattığı öğrenildi. Şüpheli, olaydan bir gün önce akşam evde doğum günü partisi yaptıklarını, ardından cumartesi günü sabahı Özdemir'i yürüyüş yapmak için ormana götürdükten sonra öldürdüğünü söyledi. Mustafa Ö., ifadasinde şöyle dedi:

"Bir süredir eşim ve Ali Özdemir hakkında dedikodular duyuyordum, ancak inanmıyordum. Hem eşime güveniyordum hem de arkadaşıma. Ancak kendilerini bir gün aynı odada görünce şoke oldum, artık dayanamaz hale geldim. Kandırılmak beynimi kemiriyordu ve bu suçu işledim. Vicdan azabı çektiğim için de intihar edip, ölmeyi denedim, ancak başaramadım."

Şüpheliler Mustafa Ö., kayınpederi Avni S. ve eşi Tuğba Ö.'nün gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)

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