HABER

Bodrumlu turizmci, Küba'da gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 15:35 | Son Güncelleme

BODRUM'da otel ve tur acentesi sahibi olan Oktay B.

Bodrumlu turizmci, Küba'da gözaltına alındı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da otel ve tur acentesi sahibi olan Oktay B. (45) iş bağlantısı için gittiği Küba'da geçen 7 Nisan'da, insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Oktay B.'nin Türkiye'deki avukatını arayıp, yardım istediği öğrenildi.
Bodrum Bitez Mahallesi'nde otel ve tur acentesi işleten, düzenlediği Küba'nın kültürünü tanıtan etkinliklerle tanınan turizmci Oktay B., geçen ocak ayında, iş bağlantıları için bu ülkeye gitti. Otelinde düzenlediği Küba gecelerinde, Kübalı sanatçıların sahne almasını sağlamasıyla bilinen Oktay B., geçen 7 Nisan'da Küba'nın Cienfiyagus şehrinde polis tarafından gözaltına alındı. Sahibi olduğu acente aracılığıyla Küba'ya çok sayıda turist de gönderip, vize işlemleri için de yardımcı olan Oktay B.'nin insan kaçakçılığı suçundan gözaltına alındığı ileri sürüldü. Bekar olan Oktay B.'nin Türkiye'deki avukatını arayıp, yardım istediği öğrenildi.
Oktay B.'nin sahibi olduğu otelin müdürü Ersun Şahin, olayı duyunca şaşırdıklarını belirtip, "Mutlaka bir yanlışlık olmalı. Böyle saçma bir suçlama olamaz. Oktay B., bırakın insan kaçakçılığını, Türkiye'de kaçak çalıştırılan Kübalılar'ın haklarını savunan, onlar için mücadele eden biridir. Onun bu tutumunu herkes bilir. Biz de şu anda kendisine ulaşamıyoruz. Burada annesi, babası ve diğer aile fertleri perişan durumda. Herhangi bir net suçlama da olmadığını öğrendik. Ancak Küba'da şu anda çok zor şartlar altında tutulduğunu biliyoruz. Ulaşabildiğimiz milletvekilleri ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden bu konuda yardım istiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bodrumlu turizmci, Küba'da gözaltına alındı

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!
Olay iddia: Baykal ve Erdoğan anlaştıOlay iddia: Baykal ve Erdoğan anlaştı
Akdeniz'de hareketlilik! Savaş gemileri bölgedeAkdeniz'de hareketlilik! Savaş gemileri bölgede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Yüzde 10'luk kesinti kalktı, maaşlar arttı

Yüzde 10'luk kesinti kalktı, maaşlar arttı

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oğlunun boncuk atan oyuncak tabancasıyla banka soymaya kalktı

Oğlunun boncuk atan oyuncak tabancasıyla banka soymaya kalktı

Son dakika! Taksim sapığı yakalandı

Son dakika! Taksim sapığı yakalandı

Gaspçılarla boğuşurken bıçaklanan yabancı uyruklu genç öldü

Gaspçılarla boğuşurken bıçaklanan yabancı uyruklu genç öldü

İntihar eden öğretmen Merve Çavdar'ın arkadaşları yaşananları anlattı

İntihar eden öğretmen Merve Çavdar'ın arkadaşları yaşananları anlattı

Kuzenler sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı

Kuzenler sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı

Hastane önünde bacanakların kavgasına yakınları karıştı: 5 yaralı

Hastane önünde bacanakların kavgasına yakınları karıştı: 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.