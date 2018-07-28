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Boğaz'da gemi arızası-1

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 10:33 | Son Güncelleme

İSTANBUL Boğazı'ndan Karadeniz'e açılan gemi arızalanınca İstanbul Boğazı kapatıldı.

Özgür EREN-İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL Boğazı'ndan Karadeniz'e açılan gemi arızalanınca İstanbul Boğazı kapatıldı. Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler arızalanan tankere müdahale ediyor.

Yunanistan bandıralı Nissos Therassıa isimli 252 metre uzunluğundaki tanker gemisi arızalandı. Karadeniz'e açılan gemi arızalanınca İstanbul Boğaz'ı kapatıldı. Kıyı emniyetine bağlı römorkorlar arızalanan gemiyi çekerek açığa götürüyor.

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