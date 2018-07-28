HABER

Boğaz'da gemi arızası-2

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 10:38 | Son Güncelleme

İSTANBUL Boğazı'ndan Karadeniz'e açılan gemi arızalanınca İstanbul Boğazı kapatıldı.

Özgür EREN-İSTANBUL,(DHA)
İSTANBUL Boğazı'ndan Karadeniz'e açılan gemi arızalanınca İstanbul Boğazı kapatıldı. Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler arızalanan tankere müdahale ederek Riva açıklarına çekti. Kapatılan boğaz trafiği de açıldı.
Yunanistan bandıralı Nissos Therassıa isimli 252 metre uzunluğundaki tanker gemisi İstanbul Boğazı'nda arızalandı. Karadeniz'e açılan gemi arızalanınca İstanbul Boğaz'ı gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı emniyetine bağlı römorkorlar olay yerine yönlendirilerek arızalanan gemiye müdahale etti. Gemi, römorkorlar tarafından Riva açıklarına çekildi. Gemi burada demirlerken İstanbul Boğazı da yeniden gemi trafiğine açıldı.

fotoğraflı

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
İzmit'te fuhuş operasyonu: 4 gözaltıİzmit'te fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
FETÖ'den gözaltına alınan eski başkan adli kontrolle serbestFETÖ'den gözaltına alınan eski başkan adli kontrolle serbest
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Adnan Oktar soruşturmasında yeni detaylar! Acılı anne her şeyi anlattı

Adnan Oktar soruşturmasında yeni detaylar! Acılı anne her şeyi anlattı

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor itirafı!

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor itirafı!

CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen'den genel başkan adaylığı açıklaması

CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen'den genel başkan adaylığı açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kağıthane’de ortalık karıştı! Tacizciyi linç edilmekten polis kurtardı!

Kağıthane’de ortalık karıştı! Tacizciyi linç edilmekten polis kurtardı!

Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon

Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon

Aydın'ın Nazilli ilçesinde feci kaza: Tır 4 aracı biçti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde feci kaza: Tır 4 aracı biçti

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Trabzon'da büyük skandal! Henüz 3 yaşında büyük şok yaşadı

Trabzon'da büyük skandal! Henüz 3 yaşında büyük şok yaşadı

İstanbul Avcılar’daki çuvala bağlı bulunan cesetten kayınpeder cinayeti çıktı! Katil gelini ve arkadaşı çıktı!

İstanbul Avcılar’daki çuvala bağlı bulunan cesetten kayınpeder cinayeti çıktı! Katil gelini ve arkadaşı çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.