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Boğaziçi Üniversitesi’nde 1 kişi daha tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 16:09 | Son Güncelleme

Boğaziçi Üniversitesi’nde Afrin’de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırdıkları iddiasıyla yürütülen soruşturmada 1 kişinin daha tutuklandığı belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Afrin’de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırdıkları iddiasıyla yürütülen soruşturmada 1 kişinin daha tutuklandığı belirtildi. Aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 15 kişiden 9’u “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan tutuklanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, 19 Mart’ta Boğaziçi Üniversitesi’nin Kuzey Kampüsü’nde Afrin’de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenci grubuna saldıranlara yönelik yürütülen soruşturmada 19 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk olan 18 kişiden 3’ü serbest bırakılmış, Nöbetçi Sulh ceza Hakimliğince sorgulanan 15 şüpheliden 9’u, “PKK/KCK / YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak” suçundan tutuklanmıştı. Altı şüphelinin ‘adli kontrol’ hükümlerince serbest bırakıldığı aynı soruşturma kapsamında T.U.T. adlı bir kişinin daha emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandığı öğrenildi.
Bu tutuklama ile birlikte Boğaziçi Üniversitesi’nde Afrin’de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırdıkları iddiasıyla tutuklananların sayısı 10’a yükseldi.

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