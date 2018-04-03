HABER

Boğaziçi Üniversitesi’nde Afrin’de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 15 öğrenci, ‘terör propagandası’ yapmak suçundan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 18:11 | Son Güncelleme

IHAAW180428-ASA/03-04-2018 - Boğaziçi Üniversitesi’nde Afrin’de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 15 öğrenci, ‘terör propagandası’ yapmak suçundan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. 03.04.2018 18:04:28 TSI NNNN

IHAAW180428-ASA/03-04-2018

- Boğaziçi Üniversitesi’nde Afrin’de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 15 öğrenci, ‘terör propagandası’ yapmak suçundan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

03.04.2018 18:04:28 TSI
NNNN

FETÖ'cünün pantolonu düştü!FETÖ'cünün pantolonu düştü!
Tosun'un skandalları bitmiyor!Tosun'un skandalları bitmiyor!
TOKİ, Ataköy’deki arazisini park olarak İBB’ye kiraladıTOKİ, Ataköy’deki arazisini park olarak İBB’ye kiraladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi

Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Evli fenomenden itiraf! Her gün 2 kadınla yatıyorum

Evli fenomenden itiraf! Her gün 2 kadınla yatıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şoke eden görüntü! Metrelerce yükseklikte...

Şoke eden görüntü! Metrelerce yükseklikte...

Böyle dolandırıcılık görülmedi! Çin bu Türk'ü konuşuyor!

Böyle dolandırıcılık görülmedi! Çin bu Türk'ü konuşuyor!

Tarihi handa korkunç olay!

Tarihi handa korkunç olay!

8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!

8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!

Yengesine saldırıp istismar etti! Sapık kayınbirader her yerde aranıyor

Yengesine saldırıp istismar etti! Sapık kayınbirader her yerde aranıyor

Genç kadını bu hale getirdi! Bir eliyle boğazını sıktı, diğeriyle de…

Genç kadını bu hale getirdi! Bir eliyle boğazını sıktı, diğeriyle de…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.