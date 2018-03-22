Boğaziçi Üniversitesi’ndeki Afrin gerilimine 5 gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki Afrin programı sırasında çıkan olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Olaya karıştığı tespit edilen 9 kişi aranıyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kuzey kampüsünde bir grup öğrenci tarafından yapılan ‘Zeytindalı Harekatı’ protestosu ile ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya adı karışan 14 kişiye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda Ş.K., Y.N.Ö, A.E., K.S. ve S.S. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Polis, tespit edilen ve adreslerinde bulunamayan 9 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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