Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar: Tutuklu 14 öğrenciye tahliye kararı (2)

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de düzenlediği harekâtı tamamlanmasının ardından stant açarak lokum dağıtanlara "İşgalin lokumu olmaz" şeklinde pankart açıp slogan atarak "PKK / KCK silahı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamasıyla 14'ü tutuklu 22 öğrencinin yargılandığı davada, tüm tutuklu sanıkların "öğrenci olup faal eğitim hayatına devam ediyor olmaları" dikkate alınarak tahliyesine karar verildi. Mahkeme, tahliye edilen sanıklar hakkında yurtdışına çıkış yasağı da koydu.
İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce bugün ilk duruşması görülen duruşmada, tüm sanıklar savunmalarını tamamladı. Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, tutuklu 14 sanığın "suçun vasıf ve mahiyeti, tutuklu kaldıkları süre ve öğrenci olup faal eğitim hayatına devam ediyor olmalarını" dikkate alarak adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Heyet, bu 14 sanığın yurtdışına çıkış yasağı da koydu.
Tutuksuz 3 sanık hakkında yurtdışına çıkış yasağı koyan heyet, 4 sanık hakkındaki imza verilmesi şeklindeki adli kontrol tedbirinin de kaldırılarak yurtdışına çıkış yasaklarının devamına karar verdi. Heyet, bir sanığın ise doktora öğrencisi olması, eğitim hayatı ve çalışmalarının bir kısmını yurtdışında yapmasını dikkate alarak adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti. Duruşma, 3 Ekim'e bırakıldı.
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