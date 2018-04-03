Boğaziçi Üniversitesi’nde Afrin’de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 15 öğrenciden 9’u ‘terör propagandası’ yapmak suçundan tutuklandı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Afrin’de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 15 öğrenci ‘terör propagandası’ yapmak gerekçesiyle tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısında ifade veren öğrencilerden 9’u tutuklanırken, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.