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Boğaziçili öğrencilerin tahliyesine büyük sevinç

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 19:56 | Son Güncelleme

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'ndeki olaylar sonrasında, tutuklanan 14 öğrencinin tahliyesine karar verilmesinin ardından, gün boyunca İstanbul Adalet Sarayı bahçesinde bekleyen aileler ve arkadaşları büyük sevinç yaşandı.

Boğaziçili öğrencilerin tahliyesine büyük sevinç

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-BOĞAZİÇİ Üniversitesi'ndeki olaylar sonrasında, tutuklanan 14 öğrencinin tahliyesine karar verilmesinin ardından, gün boyunca İstanbul Adalet Sarayı bahçesinde bekleyen aileler ve arkadaşları büyük sevinç yaşandı.
Tutuklu öğrencilerin aileleri ve arkadaşları, tahliye kararının kendilerine ulaşmasıyla birlikte sevinç çığlıkları atarak birbirlerine sarıldı. Arkadaşları lehine slogan atan bazı öğrenciler, sevinçlerini halay çekerek kutladı.
Tahliye olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin avukatlarından İnayet Aksu, adliye bahçesinde yaptığı açıklamada "Cezaevinde tutuklu kalan diğer öğrencilerle ilgili mücadelenin altını çizdik. Biz de avukat olarak, onlarla birlikte, onların mücadelesini sürdüreceğiz. Dünyanın her yerinde aslında, özgürlük ve barış istemek pahalı bir şeydir. Bunu biliyoruz; bunu siz yaşayarak görüyorsunuz. Ama Türkiye'de daha pahalı bir şeydir. Bedelleri çok daha ağırdır. Burada yaşanan 2.5 aylık tutukluluk bunun bir parçasıydı. Bitmeyen bir çok şey var. O yüzden mücadeleye bir süre daha devam edeceğiz diye düşünüyorum" diye konuştu.
Davayı takip eden Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da, öğrencilerin neden gözaltına alındığını sormaya devam edeceğini belirterek "Gözaltında işkence gördüler. Cezaevinde kötü muameleye maruz kaldılar. 2.5 ay da eğitim hakkından yoksun kaldılar. Bugün mutluyuz özgürleştikleri için ama bunun sorumlularından da hesap soracağız" dedi.

(FOTOĞRAF-MD)

Boğaziçili öğrencilerin tahliyesine büyük sevinçBoğaziçili öğrencilerin tahliyesine büyük sevinçBoğaziçili öğrencilerin tahliyesine büyük sevinçBoğaziçili öğrencilerin tahliyesine büyük sevinç

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