Boğulan gence kalp masajı yapılırken, arkadaşları birbirlerine sarılıp ağladı

Aziz GÜVENER/KOCAALİ (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, 18 yaşındaki Kadir Aydın serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Gence kalp masajı yapıldığı sırada arkadaşları birbirlerine sarılarak ağladı.
Kocaali Caferiye Mahallesi'ndeki sahile arkadaşlarıyla birlikte gelen Kadir Aydın, öğleden sonra serinlemek için denize girdi. Arkadaşları bir süre sonra Kadir Aydın'ın gözden kaybolduğunu fark etti. İhbar üzerine gelen Sahil Güvenlik ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri, su üstünde jet skilerle ve su altında dalgıçlarla arama yaptı. Kadir Aydın, kaybolduğu noktadan yaklaşık 1 kilometre uzakta suyun içinde bulundu. Kıyıya çıkarılan genç, yarım saat boyunca kalp masajı yapılmasına rağmen hayata döndürülemedi. Gencin arkadaşları kalp masajı yapıldığı sırada birbirlerine sarılarak gözyaşları döktü. Aydın'ın bir süre önce Düzce'den ailesiyle Kocaali'ne tatile geldiği öğrenildi.
FOTOĞRAFLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var
Son dakika! İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlandı
Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak
ABD'den bir Türkiye açıklaması daha: Müzakere süreci devam ediyor
Samsung Galaxy Note 9 tanıtıldı! İşte Note 9'un özellikleri ve fiyatı!
Meteoroloji’den Ordu için yeni uyarı: Gece saatlerine dikkat!
Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı
Antalya'da masaj ve güzellik merkezine fuhuş baskını
Transparanda sınır tanımadı!
MHP'den anket şirketleri için kanun teklifi
Sedir (Kleopatra) Adası'na gelenler içeri terlik dahi sokamıyor
Canan Karatay'dan olay yaratacak sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum