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Boğulan gence kalp masajı yapılırken, arkadaşları birbirlerine sarılıp ağladı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 01:55 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, 18 yaşındaki Kadir Aydın serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Boğulan gence kalp masajı yapılırken, arkadaşları birbirlerine sarılıp ağladı

Aziz GÜVENER/KOCAALİ (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, 18 yaşındaki Kadir Aydın serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Gence kalp masajı yapıldığı sırada arkadaşları birbirlerine sarılarak ağladı.
Kocaali Caferiye Mahallesi'ndeki sahile arkadaşlarıyla birlikte gelen Kadir Aydın, öğleden sonra serinlemek için denize girdi. Arkadaşları bir süre sonra Kadir Aydın'ın gözden kaybolduğunu fark etti. İhbar üzerine gelen Sahil Güvenlik ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri, su üstünde jet skilerle ve su altında dalgıçlarla arama yaptı. Kadir Aydın, kaybolduğu noktadan yaklaşık 1 kilometre uzakta suyun içinde bulundu. Kıyıya çıkarılan genç, yarım saat boyunca kalp masajı yapılmasına rağmen hayata döndürülemedi. Gencin arkadaşları kalp masajı yapıldığı sırada birbirlerine sarılarak gözyaşları döktü. Aydın'ın bir süre önce Düzce'den ailesiyle Kocaali'ne tatile geldiği öğrenildi.

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Boğulan gence kalp masajı yapılırken, arkadaşları birbirlerine sarılıp ağladıBoğulan gence kalp masajı yapılırken, arkadaşları birbirlerine sarılıp ağladıBoğulan gence kalp masajı yapılırken, arkadaşları birbirlerine sarılıp ağladıBoğulan gence kalp masajı yapılırken, arkadaşları birbirlerine sarılıp ağladı

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