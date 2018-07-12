Boğulan polis memurunun cenazesi Ankara'ya uğurlandı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçirip, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren polis memuru Ekrem Taşar'ın (27) cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından Ankara'nın Mamak ilçesine gönderildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ekrem Taşar, 6 Temmuz'da, oturduğu sitedeki yüzme havuzuna girdi. Boğulma tehlikesi geçirip sağlık ekiplerince Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Taşar, tüm müdahalelere rağmen, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini bugün sabahın erken saatlerinde kaybetti. TÖREN DÜZENLENDİ Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene genç polis memurunun acılı ailesi, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve şube müdürleri ile mesai arkadaşları katıldı. Buradaki törenin ardından Taşar'ın cenazesi, karayoluyla ailesinin yaşadığı Ankara'nın Mamak ilçesine gönderildi. Taşar'ın tabutu İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve polis müdürlerince taşınırken, Mersin'in ilk görev yeri olduğu ve kendisinin de bekar olduğu öğrenildi.
KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?
Adnan Oktar kaçarken yanındaydı! Kim olduğu ortaya çıktı
MİT paketledi! İki FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi
Yazar Emrah Serbes'e 13 yıl 4 ay hapis!
Midesi kaldırmayan izlemesin! Kulağından çıkarıldı, tam 22 tane...
Erdoğan'dan yeni kabine ile ilgili çarpıcı yorumlar!
İYİ Parti'den 'Gültekin Uysal' açıklaması
15 yaşındaki kız bir anda komaya girdi! Ailesi nedenini öğrenince şok geçirdi
Taciz skandalı! Çocukların çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koştu
Hem kanser, hem hamile olduğunu öğrendi! Aldığı karar şoke etti
Alanya'daki otelde akılalmaz olay: Yarısı çocuk 72 kişi zehirlendi!
Galaxy S9 fiyatında büyük indirim!
Okuyucu Yorumları 0 yorum