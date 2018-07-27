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Boğulan Suriyeli kuzenlerin cenazeleri, hafif ticari araçla taşındı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 11:41 | Son Güncelleme

ADANA'da, girdikleri kanalette boğulan 2 yaşındaki Suriyeli kuzenlerin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morgundan hafif ticari araçla alınıp, toprağa verilmek üzere mezarlığa götürüldü.

Boğulan Suriyeli kuzenlerin cenazeleri, hafif ticari araçla taşındı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, girdikleri kanalette boğulan 2 yaşındaki Suriyeli kuzenlerin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morgundan hafif ticari araçla alınıp, toprağa verilmek üzere mezarlığa götürüldü.
Olay, Seyhan ilçesi Karayusuflu Mahallesi'nde dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddaya göre, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen Suriyeli Musa Abid ve Teysir Halet burada aileleri ile birlikte tarım işçiliği yapmaya başladı. Olay günü çocuklarını yaşadıkları çadıra bırakan 2 ailenin üyeleri tarlaya çalışmaya gitti. Bir süre sonra Ferdi El Halet ve Ömer El Abid çadırların yanında bulunan ve tarlalara su taşımak için kullanılan 40 santim derinliğindeki beton kanalete girerek boğuldu. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan çocukların götürüldükleri hastanede öldüğü belirlendi.
HAFİF TİCARİ ARAÇTA GÖTÜRDÜLER
Olayın ardından Suriyeli vatandaşlar çocuklarının cenazesini almak Adli Tıp Kurumu'na geldi. Burada otopsisi tamamlanan çocuklar ise ceset torbaları içinde hafif ticari aracın bagajına konuldu. Bu sırada çocukların anneleri Kefe Halet ve Cumane Abid, arka koltukta gözyaşı dökerek çocuklarının cansız bedenlerine baktı. Suriyeliler cenazeleri defnetmek için Hadırlı Mahallesi'nde bulunan mezarlığa gitti. Polis ise çocukların ölmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

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Boğulan Suriyeli kuzenlerin cenazeleri, hafif ticari araçla taşındıBoğulan Suriyeli kuzenlerin cenazeleri, hafif ticari araçla taşındıBoğulan Suriyeli kuzenlerin cenazeleri, hafif ticari araçla taşındıBoğulan Suriyeli kuzenlerin cenazeleri, hafif ticari araçla taşındı

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