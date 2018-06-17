Boğulma tehlikesi geçiren Brezilyalı kız kardeşlerden biri öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, Hierapolis Antik Kenti'nde bulunan Kleopatra Antik Havuzu'nda boğulmak üzereyken, cankurtaran tarafından sudan çıkarılıp, hastaneye kaldırılan Brezilyalı turist kardeşlerden Jandira Maria De Souza (65) yaşamını yitirdi. Valdete Maria De Souza'nın ise sağlık durumun iyi olduğu, hayat tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Brezilya'dan tatil için Türkiye'ye gelen Jandira Maria De Souza ile kardeşi Valdete Maria De Souza, geçen cuma günü, Pamukkale ilçesinde yer alan ve 2'nci yüzyıldan kalan Hierapolis Antik Kenti'ndeki Kleopatra Antik Havuzu'na girdi. UNESCO'nun Dünya Kültür Miras Listesi'nde bulunan ve içinde tarihi eserlerin yer aldığı havuzda bir süre yüzen Brezilyalı kardeşler, derin bölüme gittikten bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden cankurtaran, havuza atlayıp, turistleri sudan çıkardı. Kadın turistler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Hastane yolunda 2 kez duran kalbi müdahaleyle yeniden çalıştırılan Jandira Maria De Souza, yaşam destek ünitesine bağlanırken, getirildiği hastanede yoğun bakıma alındı. Valdete Maria De Souza ise aynı hastanede yapılan müdahaleyle hayati tehlikeyi atlattı. Jandira Maria De Souza, tedavi gördüğü hastanede, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Jandira Maria De Souza'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna gönderildi.

Jandira Maria De Souza'nın cansız bedeni, otopsinin ardından Brezilya Konsolosluğu'nca gönderilen cenaze aracıyla alınıp, Ankara'ya götürüldü. Cenazenin buradan da uçakla Brezilya'ya gönderileceği bildirildi. Cenaze götürülürken, Jandira Maria De Souza'nın kızı Rose Maria De Souza, gözyaşı döktü.

