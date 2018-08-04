Boğulma tehlikesi geçiren genç, kalp masajıyla hayata döndürüldü

Aziz GÜVENER/KOCAALİ (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Muhammet Emin Değirmenci (20), yaşam savaşı veriyor.

Kocaali'ye tatil için gelen Muhammet Emin Değirmenci, serinlemek için geldiği denizde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri, Değirmenci'ye ulaştı. Jet skiyle sudan çıkarılan Değirmenci'ye ilk müdahale, ambulansta yapıldı. Kalbi durduğu belirlenen genç, Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yaklaşık 30 dakika boyunca yapılan kalp masajıyla hayata döndürülen Değirmenci, daha sonra Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakıma alına Değirmenci'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

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