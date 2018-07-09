HABER

Boğulma tehlikesi geçiren genç, yaşam savaşı veriyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 21:49 | Son Güncelleme

HASTANEDE ÖLDÜ Samsun'da girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Tunahan Sarı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

HASTANEDE ÖLDÜ
Samsun'da girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Tunahan Sarı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

PARTNERBu ülkeler Türkiye'den vize istemiyorBu ülkeler Türkiye'den vize istemiyor
Polis, park kavgasında silahını ateşledi: 1 ölü, 1 yaralıPolis, park kavgasında silahını ateşledi: 1 ölü, 1 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralıTarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda yeni doğmuş bebek cesedi buldu

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda yeni doğmuş bebek cesedi buldu

Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi

Minik Arda da Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybetti

Minik Arda da Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybetti

Pikniğe giden vatandaşlara ayı saldırdı!

Pikniğe giden vatandaşlara ayı saldırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.