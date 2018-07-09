Boğulma tehlikesi geçiren genç, yaşam savaşı veriyor

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Atakum ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde kaybolan Tunahan Sarı (18), sahil güvenlik ekiplerince bulunarak sudan çıkarıldı. Boğulma tehlikesi geçiren gencin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay, Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. 4 arkadaşıyla birlikte serinlemek için deniz giren Tunahan Sarı, iddiaya göre, bir süre sonra gözden kayboldu. Sarı'yı bulamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışma sonucunda Tunahan Sarı'ya ulaştı. Sarı, 20 dakika süren çalışmanın ardından denizden çıkartılarak ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Tunahan Sarı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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