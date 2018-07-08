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Boğulma tehlikesi geçiren İhsan Emre, yaşam savaşını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2018 12:40 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren İhsan Emre Ak (9), tedavi gördüğü hastanede 8 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Boğulma tehlikesi geçiren İhsan Emre, yaşam savaşını kaybetti

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Atakum ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren İhsan Emre Ak (9), tedavi gördüğü hastanede 8 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Olay, 30 Haziran günü Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte serinlemek için deniz giren ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi İhsan Emre Ak, gözden kayboldu. Annesi Nebahat Ak'ın (40) çığlıkları üzerine çevredekiler yardıma koştu. Bu sırada Nebahat Ak da boğulma tehlikesi geçirdi. Nebahat Ak, vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz polisi ekipleri ve kurbağa adamlar, İhsan Emre Ak'ı bularak denizden çıkardı. Nebahat ve İhsan Emre Ak, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Nebahat Ak, müdahalenin ardından taburcu edilirken, yoğun bakımda tedavisi süren oğlu İhsan Emre ise dün gece yaşam savaşını kaybetti.
​İhsan Emre Ak'ın cenazesinin, Trabzon'un Of ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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