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Boğulma tehlikesi geçiren Yasir, yaşam savaşı veriyor

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 18:54 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde kaybolan Yasir Esat Yıldız (10), çevredekiler tarafından bulunarak sudan çıkarıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren Yasir, yaşam savaşı veriyor

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'un Atakum ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde kaybolan Yasir Esat Yıldız (10), çevredekiler tarafından bulunarak sudan çıkarıldı. Boğulma tehlikesi geçiren çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Olay, Samsun'un Atakum Çakırlar Yalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte serinlemek için deniz giren Yasir Esat Yıldız, gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların yardımıyla denizden çıkarılan Yasir, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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