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Boko Haram Nijeryalı 111 kız öğrenciyi kaçırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 23:56 | Son Güncelleme

Nijerya’da Boko Haram örgütü tarafından bir okula düzenlenen saldırının ardından, 111 kız öğrencinin kaybolduğu belirtildi.Nijerya’nın kuzeyindeki Yobe eyaletinin Dapchi bölgesinde bir okula Boko Haram örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonrası 111 kız öğrencinin kaybolduğu bildirildi.

Nijerya’da Boko Haram örgütü tarafından bir okula düzenlenen saldırının ardından, 111 kız öğrencinin kaybolduğu belirtildi.
Nijerya’nın kuzeyindeki Yobe eyaletinin Dapchi bölgesinde bir okula Boko Haram örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonrası 111 kız öğrencinin kaybolduğu bildirildi. Nijerya Enformasyon Bakanı Lai Mohammed, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Nijerya Devlet Başkanı Muhammedu Buhari’nin olayı araştırmak üzere ülkenin Dışişleri ve Savunma bakanlarını Yobe eyaletine sevk ettiğini açıkladı.
Yobe eyaleti polis komiseri Abdulmaliki Sumonu ise Salı günü yaptığı açıklamada Boko Haram örgütünün Dapchi bölgesinde kız öğrencileri kaçırdığına ilişkin iddiaları reddetmişti.
Öte yandan, Pazar günü Boko Haram’ın Dapchi bölgesinde bir okula saldırı düzenlediği ve en az 90 kız öğrencinin kaçırıldığı ileri sürülmüştü.
Pazartesi günü Boko Haram tarafından eyaletin Dapchi bölgesinde bulunan bir kız okuluna baskın düzenlenmiş ve saldırı sonrası 94 öğrencinin kaybolduğu iddia edilmişti.
Boko Haram örgütünün 2009 yılında başladığı eylemlerde 20 binden fazla kişi öldürülürken, 2 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Nijerya’da 2014 yılında Boko Haram tarafından 270 kız kaçırılmış, 60’ı kaçarak kurtulmuş ve en az 100 kız ise serbest bırakılmıştı. Yaklaşık 100 kızdan ise hala haber alınamıyor.

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