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Boko Haram’ın kaçırdığı kız öğrenciler serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 12:56 | Son Güncelleme

Nijerya’da Boko Haram örgütü tarafından kaçırılan kız öğrencilerin serbest bırakıldığı belirtildi.Nijerya’nın kuzeyindeki Yobe eyaletinin Dapchi bölgesinde, 1 ay önce Boko Haram örgütü tarafından kaçırılan kız öğrencilerin yaşadıkları bölgeye geri döndüğü belirtildi.

Nijerya’da Boko Haram örgütü tarafından kaçırılan kız öğrencilerin serbest bırakıldığı belirtildi.
Nijerya’nın kuzeyindeki Yobe eyaletinin Dapchi bölgesinde, 1 ay önce Boko Haram örgütü tarafından kaçırılan kız öğrencilerin yaşadıkları bölgeye geri döndüğü belirtildi. Nijerya’da hükümet kaynakları ve Yobe eyalet polisi öğrencilerin geri döndüğünü doğrularken, kaç öğrencinin serbest bırakıldığına ilişkin detay vermedi.
Dapchi’de kaçırılan bir öğrencinin ebeveyni konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kızlar geri getirildi. Getirildikleri 9 araçla sabah 08.00’de okulun önüne bırakıldılar” dedi.
Nijerya’nın kuzeyindeki Yobe eyaletinin Dapchi bölgesinde 19 Şubat’ta bir okula Boko Haram örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonrası 111 kız öğrencinin kaybolduğu belirtilmişti.
Boko Haram örgütünün 2009 yılında başladığı eylemlerde 20 binden fazla kişi öldürülürken, 2 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Nijerya’da 2014 yılında Boko Haram tarafından 270 kız kaçırılmış, 60’ı kaçarak kurtulmuş ve en az 100 kız ise serbest bırakılmıştı.

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