Bolu 2'nci Komando Tugayı'nın 'mahrem imamı' tutuklandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU merkezli 10 ilde ve KKTC'de, FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan ve Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'nın 'mahrem imamı' olduğu ileri sürülen eski öğretmen Recep Kahraman tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapılanmasındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen, daha önce Bolu 2'nci Komando Tugayı'nda görev yapan 12'si muvazzaf 13 kişi, Jandarma Komutanlığı personeli 1 kişi ile 'mahrem imam' olduğu belirtilen ve görevinden ihraç edilen 2 öğretmen olmak üzere toplam 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta içinde Bolu, Ankara, Eskişehir, Siirt, Şanlıurfa, Hakkari, Çankırı, Isparta, İstanbul, Kocaeli ve KKTC'de operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 15 şüpheli, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 14'ü önceki gün adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden albay İbrahim Engin Yeniköy, üsteğmenler Erdal Kara ve Selçuk Koç tutuklanmış, O.D, M.A, F.C, E.Ö, S.K, S.B, E.G, S.K, E.H, R.A. ve S.K ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

MAHREM İMAM ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bolu 2'nci Komando Tugayı'nın 'mahrem imamı' olduğu düşünülen ve ihraç edilen eski öğretmen Recep Kahraman da adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Kahraman, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisin, örgütün askeri yapılanmasının mahrem imamlarından olduğu değerlendirilen görevinden ihraç edilmiş bir öğretmenin daha yakalanması için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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