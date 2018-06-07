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Bolu'da ilginç olay! Otomobilde mahsur kalan bebeğe bunu yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 21:25 | Son Güncelleme

Bolu'da, kapıları otomatik kilitlenen otomobilde yaklaşık yarım saat mahsur kalan 1 yaşındaki Ravza bebek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Anne, bebeğin korkmaması için kurtarılıncaya kadar camdan cep telefonu ile çizgi film izletti.

Bolu'da ilginç olay! Otomobilde mahsur kalan bebeğe bunu yaptı

Otomobilleri ile Borazanlar Mahallesi 404. Sokak üzerinde bulunan evlerinin önüne gelen ve ismi öğrenilemeyen aile, aracın içindeki eşyaları indirdikleri esnada otomobilin kapıları otomatik olarak kilitlendi. Aile, anahtarın otomobilin içinde kaldığını ve bebeklerinin de araçta mahsur kaldığını fark ederek itfaiyeden yardım istedi.

ANNE ÇİZGİ FİLM İZLETTİ

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, bebeğin kurtarılması için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri çalışma yaptığı esnada, bebeğin annesi çocuğunun korkmaması için aracın camından cep telefonu ile çizgi film izlettirdi. Otomobilin arka kısmında bulunan küçük camı bantlayarak kıran itfaiye ekipleri, bebeği araçtan çıkardı.

çizgi film

İTFAİYEYE TEPKİ

Bu esnada olay yerine gelen ve bebeğin dedesi olduğu öğrenilen kişi, itfaiye ekiplerine tepki göstererek, "Aracın camını biz de kırardık. Neden camı kırdınız" dedi. İtfaiye ekipleri, kendilerine tepki gösteren adamı sakinleştirerek, olayı anlatmak için çaba harcadı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Ravza bebek anne bebek bolu belediyesi

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
O DEDENİN AĞZININ ÜSTÜNE KÜREĞİN SAPI İLE VURACAKSIN.... ÇİLİNGİRMİ İTFAİYE EN ÇABUK SEKİLİDE O BEBEK NASIL KURTARILACAK SA O YAPILIR KALDI Kİ ARKA KELEBEK CAMI KIRMIŞLAR 50 TL CİVARI BEBEKTEN DAHA MI DEĞERLİ .... HEY ALLAHIM YAA
seviyorum bu ulkeyi ya ac kalsakta yoksul olsakta kendimize ait bir halimiz var baska hicbir ulkede bulamayiz bunu ulkemiz iyi ve iyi yonetiliyor yirmi yil daha reis le devam insallah..
adamın derdine bak. camı niye kırmışlar
para mı çocuk mu!
arabanın camını niye kırdınız diyor adam yaa...
dede camı kırdıkları için memura tepki göstermiş. nerde çocuk sevgisi hep sahte. mal daha önemli değil mi. Allah ıslah etsin
zaten direkt camı kırman gerekiyordu dede....cama vereceğin 200 tl den daha önemli olması lazım torununun yasadığı sıkıntı..
O Dedenın agzının üstüne küreğin sapı ile vuracaksın ... bebegın kurtulduguna sevınmıyor ıtfaıye arka camı nıye kırdın dıye kızıyor...
Kıraydınız o zaman ama yok bebekten daha değerli değil mi camınız ...!
aracın servisini arasaydın:) cocukmu malın mı :)
Dedeye bak , torunu içeride havasızlıktan sıcaktan ölebilirdi arabanın kelebek camını düşünüp kahraman itfaiye erine bağırıp çağırmış. Memlekette bu kadar sığır olursa daha çok masum bebek balkondan düşer ölür , arabalarda kapalı kalıp havasızlıktan ölür, derelerde boğlur ölür , kendi annesi babası dedesi arabayla ezer ölür, arkadaşım hayvan bile yavrusunun yanından ayrılmaz korur, insan olamıyorsunuz bari hayvan olunda şu masum bebekler bu şekilde ölüp gitmesin
yok dayıcım, arabanın camı torunundan kıymetli olduğu için kırmazdın. kırarım diyorsan da kırana laf etmeyeceksin.
niye kırmadın camı o zaman çocuktan daha mı değerli cam
Cam çocuktan önemli
beleşciliğe bak çilingir çağırmıyor itfaiye çağırıyor sonra camı niye kırdınız diyor
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