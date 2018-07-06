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Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 19:09 | Son Güncelleme

Bolu'da, TEM yolunda seyir halindeki TIR'ın aksından kopan lastik ve jant, karşı şeritten gelen minibüsün camını kırarak içeri düştü. Kazada, jant ve lastiğin çarptığı minibüs sürücüsü Ahmet Dönmez öldü, 4 kişi yaralandı.

Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu

Kaza, sabaha karşı TEM yolunun Yukarısoku mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Nazmi Yılmaz yönetimindeki 51 EY 934 plakalı TIR'ın sağ arka lastiği ve jantı akstan koparak, karşı şeritten gelen Ahmet Dönmez yönetimindeki 34 NY 4614 plakalı minibüsün ön camını kırıp içeri düştü.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Jant ve lastiğin çarptığı minibüs sürücüsü Ahmet Dönmez ile araçta bulunan Ali Türkmen, Süleyman Özce, Ali Kaya ve Ümit Aydoğan yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Ancak, Ahmet Dönmez hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
yıllık bakımları ya bakılmayan, ya da yetrsiz inceleme yapılan araçlar malesef ölüm saçıyor, kanuni bir inceleme yapılsa trafikteki araçların yarısı men edilir.
bunlar olağan şeyler ne milyonu
Son Durak filmi yaşanmış.
o tırlardan her yaz günü lastik kopuyor. uzun yol yapanlar gayet iyi bilir.
bölümde konuşuyor bilmeden o yükle o tirdaki aks in kopması için darbe arası gerek o darbeyi de yüklü araba karayollarının yoldaki tumsekleri onarım yapmamasından kaynaklanıyor araba kendi ağırlığıyla birlikte yasal tonajı 42000 ton ve o ağırlık da bir çukura hızlı girdiği zaman koparıyor muhtemelen de böyle olmuştur yoksa bir tır muayene istasyonuna girdiğinde bir civatasi dahi gevsekse muayeneden gecemiyor suanda
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