Bolu Dağı Tüneli’nde kaza: 1 ölü

Bolu’da, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli içerisinde 2 tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 19.30 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli içi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Zeki Salih (64) idaresindeki 01 DJK 75 plakalı tır, aynı istikamette ilerleyen Barış Sekmen yönetimindeki 44 HE 733 plakalı tıra tünel içerisinde hızla arkadan çarptı.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen tırın çekici kısmında sıkışan sürücü Zeki Salih’in olay yerinde yaşamını kaybettiği tespit edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Zeki’nin cesedi, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması
AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi
Tüm dünyaya duyurdular! Kuzey Kore Güney Kore savaşı bitiyor!
Suudi Arabistan'dan Suriye askeri müdahale sinyali
Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'
BİM'den sonra sıra A101'de: Xiaomi Mi A1 A101'e geliyor!
Erken seçimle ilgili flaş açıklama: Şimdiden ilan ediyorum Erdoğan kazanamayacak
İşkencenin böylesi! Eve kapattı, dövdü, üzerine kaynar su döktü! Yetmedi bir de...
Tüm dünya onların peşinde ama onlar Türkiye'de
Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada
Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor
Samsung'tan eşi benzeri olmayan telefon
Okuyucu Yorumları 0 yorum