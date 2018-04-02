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Bolu merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 20:42 | Son Güncelleme

BOLU merkezli 6 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 6 asker gözaltına alındı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU merkezli 6 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 6 asker gözaltına alındı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları tespit edilen 1 binbaşı, 3 üsteğmen ve 2 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce Bolu 2'nci Komando Tugayı'nda görev yapan, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bolu, Hatay, Zonguldak, İstanbul, Ankara ve Isparta'da gözaltına alınan 6 asker Bolu'ya getirildi. Soruşturma devam ediyor.

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