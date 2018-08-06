Bolu'nun Göynük ilçesinde korkunç olay! Bir anlık dalgınlık feci ölümü getirdi

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde oturan Fatih Boztepe, Bolu’nun Göynük ilçesinde bulunan bir termik santralde makine bandını temizlediği sırada vücudu banda sıkıştı. Diğer işçilerin olayı görmesiyle bant durduruldu. Termik santrale 112 Acil ekipleri çağrıldı. Ekipler, işçinin öldüğünü belirledi.
Ölüm haberini alan işçi yakınları, termik santral önüne gelerek cenazelerini görmek istedi, ancak olay savcılık tarafından incelendiği için işçi yakınları içeri alınmadı. Yakınlarına cesedin Şehit Ziya Sarpkaya Göynük İlçe Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü söylendi. Hastaneye gelen işçi yakınları santral yetkililerinin yeterli bilgi vermediğini ve kendilerini oyaladığını söyleyerek isyan etti.
İşçinin eşi İlkay Boztepe ve Kayınvalidesi Nuran Karataş hastane bahçesinde gözyaşı döktü. Yakınları, Fatih Boztepe’nin işe gitmeden önce öleceğini hissederek, “İçimde kötü bir his var. Başıma bir şey gelecek gibi hissediyorum" dediğini söyledi.
Fatih Boztepe’nin çocukları Aslı (5) ve Hamza (3) ise babalarının ölümünden habersiz şekilde hastane bahçesinde birbirlerine sarılıp oyun oynadı.
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