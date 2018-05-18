Bolu'da 3 FETÖ şüphelisi adliyede

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen, 2'si daha önce meslekten ihraç edilen öğretmen, 12'si Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi ve mezunu 14 kişi gözaltına alındı. Önceki gün adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklandı. Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan 2'si Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi öğrencisi, 1'i ise aynı üniversiteden mezun E.S., B.N.G. ve E.K. adliyeye sevk edildi. Emniyetteki 3 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! BM yetkilisi İsrail'in Filistinlilere müdahalesine 'savaş suçu' dedi!
OHAL Komisyonundan son dakika karar!
Son dakika! İbrahim Kalın'dan flaş 'çözüm süreci' açıklaması
Taksici rezaleti! Arabanın kapılarını kilitleyip müşterisini öpmeye başladı
Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız
Bilim kurgu filmi değil, gerçek! Jandarma artık böyle gezecek
Stadyumda korkunç görüntüler! Bekçi 'Aman Tanrım' diyerek kaçtı!
Mezardan çıktı! İşte 2 bin yıllık gizem
Cadde ortasında saç saça baş başa kavga ettiler
Sır gibi saklanan 'gizemli kız' neden hep aynı mezara gidiyordu?
Okuyucu Yorumları 0 yorum