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Bolu’da 4 kişilik aile karbonmonoksit gazından etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 17:09 | Son Güncelleme

Bolu’da, bir ailenin evinde sobadan sızan gazdan etkilenen, aralarında 10 aylık bebeğin de olduğu 4 kişi hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, Çaydurt Mahallesi’nde yaşayan 28 yaşındaki Ferhat Evci, öğle saatlerinde uyandığında evin içini dumanların kapladığını fark etti.

Bolu’da, bir ailenin evinde sobadan sızan gazdan etkilenen, aralarında 10 aylık bebeğin de olduğu 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Çaydurt Mahallesi’nde yaşayan 28 yaşındaki Ferhat Evci, öğle saatlerinde uyandığında evin içini dumanların kapladığını fark etti. Eşi Ebru Evci’yi uyandıran baba Ferhat Evci, annesi Fatma Evci’yi ve 10 aylık bebeği Muhammet Eren Evci’yi de yanına alarak dışarı çıktı.
Sobadan sızan gazdan etkilendikleri tespit edilen 4 kişilik aile, olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Evci ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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