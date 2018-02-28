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Bolu’da 4 kişinin öldüğü kavganın ardından 4 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 22:14 | Son Güncelleme

Bolu’nun Seben ilçesi Çeltikdere köyünde aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği kavga ile ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Seben ilçesi Çeltikdere köyünde meydana geldi.

Bolu’nun Seben ilçesi Çeltikdere köyünde aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği kavga ile ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Seben ilçesi Çeltikdere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amca çocukları Ayhan ve Zeki B.’nin çocukları arasında yaşadıkları evlerin ortasındaki odunluk inşaatıyla ilgili husumet yüzünden kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine olay yerine gelen Zeki B., yanında bulunan tüfekle kuzeni Ayhan ile eşi Emine, oğlu Taşkın ve kardeşi Zekiye B.’ye arka arkaya ateş etti. Emine, Taşkın ve Zekiye B. olay yerinde hayatını kaybederken, Ayhan B.’nin yeğeni Soner B. isabet eden mermi ile, , Ayhan B. de çıkan arbede sırasında başına aldığı darbeler sonucu yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler Onur B., babası Zeki, kardeşi Mustafa, dedesi Hasan ve anneannesi Hatice B. sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, anneanne Hatice B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayın yaşandığı gün Onur B.’nin tüfeği babasının elinden alarak swap izi oluşmasını sağladığı ve suçu üstlendiği öğrenildi. Zeki B. jandarmada verdiği ifadede, yakınlarının darp edildiğini görünce kendisine hakim olamadığını ve tüfeği ateşlediğini itiraf etti.
İki aile arasında yaşanan husumetin 4 yıl önceye dayandığı, geçtiğimiz Cumartesi günü öldürülen Ayhan B.’nin kuzeni Zeki B.’yi tarlada kavga sırasında kalbinden bıçakladığı ve 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği öğrenildi.

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