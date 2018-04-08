HABER

Bolu'da 4.7 büyüklüğünde deprem (2) Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 02:08 | Son Güncelleme

Sayın yazı işleri müdürlerine; 'Bolu'da 4.9 büyüklüğünde deprem' başlıklı haberimizi kaynağından alınan son bilgilerle yeniden geçiyoruz.

Bolu'da 4.7 büyüklüğünde deprem (2) Yeniden

Sayın yazı işleri müdürlerine;
'Bolu'da 4.9 büyüklüğünde deprem' başlıklı haberimizi kaynağından alınan son bilgilerle yeniden geçiyoruz.
----------------------------------
BOLU'da meydana gelen deprem ile ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'den yapılan açıklamalarda AFAD, depremin şiddetini 4.7, Kandili Rasathanesi ise 4.9 olarak bildirdi. Depremde herhangi bir hasar meydana gelmedi. Panik yaşayanlar vatandaşlar ise sokağa döküldü.
AFAD: 4.7
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre saat 00.16'da merkez üssü Bolu Merkez olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
KANDİLLİ: 4.9
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre ise saat 00.16'da merkez üssü Bolu Yeşilçele Köyü olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Bolu'nun yanı sıra Düzce'de de hafif şekilde hissedildi. Saat 00.29'da ise merkez üssü Çukurören köyü olan 2.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

FOTOĞRAFLI

Bolu'da 4.7 büyüklüğünde deprem (2) YenidenBolu'da 4.7 büyüklüğünde deprem (2) YenidenBolu'da 4.7 büyüklüğünde deprem (2) YenidenBolu'da 4.7 büyüklüğünde deprem (2) Yeniden

Boğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktıBoğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktı
Doğu Karadeniz'de operasyon!Doğu Karadeniz'de operasyon!
Böyle isyan etti: İlk hedef bendimBöyle isyan etti: İlk hedef bendim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Beşiktaş 5 - 1 Göztepe maç özeti (Puan durumu)

Beşiktaş 5 - 1 Göztepe maç özeti (Puan durumu)

HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme

HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sürücü kursunda vahşet!

Sürücü kursunda vahşet!

Bursa'da korkunç olay! Baraj kenarında kadın cesedi bulundu

Bursa'da korkunç olay! Baraj kenarında kadın cesedi bulundu

Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları

Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları

Bar çıkışı korkunç cinayet! Döverek öldürdüler

Bar çıkışı korkunç cinayet! Döverek öldürdüler

Korkunç cinayette yasak aşk iddiası

Korkunç cinayette yasak aşk iddiası

'Arda Turanlı selfie' haberi haciz getirdi!

'Arda Turanlı selfie' haberi haciz getirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.