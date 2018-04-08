Bolu'da 4.7 büyüklüğünde deprem (2) Yeniden

Sayın yazı işleri müdürlerine;

'Bolu'da 4.9 büyüklüğünde deprem' başlıklı haberimizi kaynağından alınan son bilgilerle yeniden geçiyoruz.

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BOLU'da meydana gelen deprem ile ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'den yapılan açıklamalarda AFAD, depremin şiddetini 4.7, Kandili Rasathanesi ise 4.9 olarak bildirdi. Depremde herhangi bir hasar meydana gelmedi. Panik yaşayanlar vatandaşlar ise sokağa döküldü.

AFAD: 4.7

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre saat 00.16'da merkez üssü Bolu Merkez olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KANDİLLİ: 4.9

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre ise saat 00.16'da merkez üssü Bolu Yeşilçele Köyü olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Bolu'nun yanı sıra Düzce'de de hafif şekilde hissedildi. Saat 00.29'da ise merkez üssü Çukurören köyü olan 2.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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