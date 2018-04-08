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Bolu'da 4.7 büyüklüğünde deprem (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 02:09 | Son Güncelleme

DEPREM ZONGULDAK'TA DA HİSSEDİLDİ Merkez üssü Bolu Yeşilçele köyü olan 4.7 büyüklüğündeki deprem, Zonguldak'ta hissedildi.

Bolu'da 4.7 büyüklüğünde deprem (3)

DEPREM ZONGULDAK'TA DA HİSSEDİLDİ
Merkez üssü Bolu Yeşilçele köyü olan 4.7 büyüklüğündeki deprem, Zonguldak'ta hissedildi. Hasara neden olmayan deprem nedeniyle panik yaşayan bazı vatandaşlar sokaklara çıktı. Ereğli ilçesinde bazı mahallelerde halk, bir süre sokakta ve araçlarında bekledikten sonra evlerine geri döndü.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)

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Bolu'da 4.7 büyüklüğünde deprem (3)

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