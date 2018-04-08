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Bolu'da 4.7 büyüklüğünde deprem (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 02:21 | Son Güncelleme

BOLU VALİSİ BARUŞ: VATANDAŞLARIMIZDAN BİR MÜDDET DAHA AÇIK ALANLARDA KALMALARINI RİCA EDİYORUZ AFAD verilerine göre deprem 4.7 şiddetinde olarak açıklandı.

Bolu'da 4.7 büyüklüğünde deprem (4)

BOLU VALİSİ BARUŞ: VATANDAŞLARIMIZDAN BİR MÜDDET DAHA AÇIK ALANLARDA KALMALARINI RİCA EDİYORUZ
AFAD verilerine göre deprem 4.7 şiddetinde olarak açıklandı. Depremin korkusuyla vatandaşlar kent meydanında toplandı. Vatandaşlar açık olan kafelere akın etti. Bolu Valisi Aydın Baruş yaptığı açıklamada vatandaşların bir süre daha açık alanlarda olmasının faydalı olacağını ifade ederek, "İlimiz merkeze bağlı Yeşilçele köyü merkez üssü olan 4.7 şiddetinde bir deprem yaşadık. Çok şükür şu anda kadar gerek 112 Acil servislerimize, gerek jandarmamıza, emniyetimize ve AFAD ekiplerimize intikal eden olumsuz bir durum yok. Herhangi bir yaralımız can kaybımız ve maddi hasar tespitimiz yok. Tabi ki bu şiddetli sarsıntıların ardından artçı sarsıntılar gelmeye devam ediyor. AFAD'tan aldığımız bilgiye göre şu ana kadar 11 artçı sarsıntı oldu. Bunların şiddeti 1 ile 2 şiddeti arasında değişiyor. Gözlemlediğimiz kadarıyla artçı sarsıntılar şiddetini yavaş yavaş kaybetti. Şu anda vatandaşlarımız bu şiddetli sarsıntının ardından açık alanlara çıktılar. Şu an itibariyle vatandaşlarımızdan bir müddet daha açık alanlarda kalmalarını rica ediyoruz. İnşallah bu sarsıntıları herhangi bir can kaybı, mal kaybı olmadan atlatmış olacağız. Ben tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. İnşallah böyle sıkıntılı durumları bir daha yaşamayız" dedi.

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Bolu'da 4.7 büyüklüğünde deprem (4)Bolu'da 4.7 büyüklüğünde deprem (4)Bolu'da 4.7 büyüklüğünde deprem (4)Bolu'da 4.7 büyüklüğünde deprem (4)

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